Нью-Йорк, США, , 13:20 — REGNUM Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что ей нужно 960 миллионов долларов, чтобы кормить голодающих жителей Афганистана до конца этого года. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении ВПП в «Твиттере» отмечается, что рост цен на продукты питания на афганских рынках привёл к тому, что всё больше семей голодают.

По данным агентства, почти 19 миллионов человек в Афганистане живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности, из которых 6 миллионов человек находятся на грани голода.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, голод и нищета возросли до такой степени, что некоторые семьи продали своих детей, чтобы выжить.