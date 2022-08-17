Нью-Йорк, США, 17 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что ей нужно 960 миллионов долларов, чтобы кормить голодающих жителей Афганистана до конца этого года. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В сообщении ВПП в «Твиттере» отмечается, что рост цен на продукты питания на афганских рынках привёл к тому, что всё больше семей голодают.

По данным агентства, почти 19 миллионов человек в Афганистане живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности, из которых 6 миллионов человек находятся на грани голода.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, голод и нищета возросли до такой степени, что некоторые семьи продали своих детей, чтобы выжить.