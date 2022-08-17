Ижевск, 17 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 17 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 103 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 164 587 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 169 998 случаев заражения коронавирусом, из них 175 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 30 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 24 человека старше 65 лет.

4052 человека скончались в регионе за время пандемии, из них у 3851 человека было подтверждено заражение COVID-19. Накануне скончался 81-летний мужчина, за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом в республике летальных случаев не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 20 человек, накануне в больницы попали четыре жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1837 человек, 82 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, два человека — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 151 новый случай заражения COVID-19. Выписались после перенесенного заболевания 86 жителей республики.