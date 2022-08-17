Иркутск, , 13:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области ухудшилась: по состоянию на 17 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8714 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 304 811 (+599 за сутки).

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

Госпитализированы 535 (+9 за сутки), хотя накануне таковых было 27. В то же время выздоровели 296 788 пациентов (+284 за сутки).

Ещё 741 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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