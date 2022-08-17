Пермь, 17 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Перми приставы арестовали автомобиль Mersedes Benz 2015 года выпуска, принадлежащий бывшему руководителю краевого Центра медпрофилактики, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Интерьер Мерседеса

В отношении экс-главы центра медпрофилактики ранее вынесен приговор за совершение преступления по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере»). Начальница заключала фиктивные договоры на оказание услуг с аффилированными организациями, а средства присваивала. Кроме того, главврач получала зарплату двух фиктивно трудоустроенных граждан.

Помимо уголовного наказания в виде лишения свободы осужденная должна возместить ущерб, причиненный минздраву. Его размер составляет свыше 2 млн рублей. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба судом установлена необходимость обращения взыскания на принадлежащий должнице автомобиль. Машина арестована. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, Mersedes пустят с молотка.