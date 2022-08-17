Москва, , 13:18 — REGNUM Около 300 казаков Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества приняли решение встать на защиту мирных жителей Донбасса. Добровольцы отправятся в район специальной военной операции после того, как пройдут специальную подготовку. Об этом 17 августа сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Николай Долуда и добровольцы казачьего отряда vsko.ru

«В настоящее время казачий добровольческий отряд «Тигр» находится на боевом слаживании. В ближайшие дни казаки отправляются в зону боевых действий для выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины», — отметил казачий генерал.

По словам добровольцев, казаки никогда не могли и не могут остаться в стороне от чужой беды. Сегодня желание помочь жителям Донбасса только крепнет.

Сегодня сформированы девять добровольческих казачьих отрядов численностью около 6,5 тыс. человек.