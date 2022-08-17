Москва, 17 августа 2022, 13:18 — REGNUM Около 300 казаков Приморского окружного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества приняли решение встать на защиту мирных жителей Донбасса. Добровольцы отправятся в район специальной военной операции после того, как пройдут специальную подготовку. Об этом 17 августа сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.
«В настоящее время казачий добровольческий отряд «Тигр» находится на боевом слаживании. В ближайшие дни казаки отправляются в зону боевых действий для выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины», — отметил казачий генерал.
По словам добровольцев, казаки никогда не могли и не могут остаться в стороне от чужой беды. Сегодня желание помочь жителям Донбасса только крепнет.
Сегодня сформированы девять добровольческих казачьих отрядов численностью около 6,5 тыс. человек.