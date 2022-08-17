Москва, , 13:18 — REGNUM Более 40 украинских националистов уничтожены в результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщает 17 августа Минобороны России в сводке за минувшие сутки.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

В ведомстве уточнили, что высокоточные удары ВКС нанесли в районах населённых пунктов Лозовое, Белогорка и Белая Криница. Помимо живой силы противника уничтожено десять единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, высокоточным оружием поражён склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у города Славянска в ДНР. Уничтожены 30 националистов, свыше 3 тыс. артиллерийских снарядов калибра 122 мм, мин.

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