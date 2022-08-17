Пенза, 17 августа, 2022, 16:27 — ИА Регнум. На Олимпийской аллее в городе Пензе 22 августа пройдет массовый парад, посвященный Дню Государственного флага России. Мероприятие начнется в 11:30 (мск) у стелы «Олимпийские кольца», уточнили в мэрии.

ИА REGNUM Флаг России

Поучаствовать в параде могут все желающие и на любом допустимом для передвижения по аллее виде транспорта. Обязательно наличие у участника мероприятия футболки в цветах российского триколора.

ИА REGNUM напоминает, впервые бело-сине-красный флаг был поднят на русском военном корабле в 1669 году. Официальным символом РФ триколор стал в 1896 году, а в 1918 году большевики заменили его на революционное красное полотнище. Главным символом России триколор вновь стал в ноябре 1991 года. В августе 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

Читайте также: В Москве развернут флаг, части которого привезут из ДНР, ЛНР и Запорожья

Читайте также: В Уфе в День Государственного флага России состоится автопробег