Киев, , 13:17 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников фактически подтвердил, что ВСУ намерены наносить удары по территории России, отметил 17 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

HIMARS Defense. gov

Киевские власти якобы обещали не использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, однако Резников «нашел» повод для нарушения этого обещания, подчеркнул Коц.

Украинский министр выразился так: «Сегодня мы говорим о деоккупации временно оккупированных территорий Украины, где находится враг, и соответственно у нас таких ограничений нет».

Как только у Киева будет появляться такая возможность, удары будут наноситься и по Крыму, и по Донбассу, и по Херсонской, и по Запорожской области, как только те войдут в состав России, на этот счет не должно быть никаких иллюзий, добавил Коц.