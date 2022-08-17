* талибы — запрещённая в России организация

Шиберган, , 13:16 — REGNUM В афганской провинции Джаузджан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили 30 сотрудниц государственных учреждений. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Согласно источникам, эти женщины работали в канцелярии губернатора, муниципалитете столицы провинции, департаменте сельского хозяйства и департаменте развития сельских районов.

Собеседники утверждают, что это массовое увольнение было произведено по приказу губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Джаузджане.

После увольнения женщины добились встречи с губернатором провинции, но он заявил, что местные офисы не нуждаются в женщинах-сотрудницах.