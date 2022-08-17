Пермь, , 13:16 — REGNUM В Перми задержан мужчина, который устроил стрельбу в Орджоникидзиевском районе, сообщает СУ СКР по региону.

Ружьё sledcom.ru

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Стрелок ранил женщину.

По предварительным данным следствия, вечером 16 августа возле жилого дома по ул. Бушмакина мужчина выстрелил из охотничьего ружья в 36-летнюю местную жительницу. Пермячка получила ранения. Ее госпитализировали.

В настоящее время по делу задержан горожанин 1987 года рождения. У него статус подозреваемого. Решается вопрос о заключении мужчины по стражу.

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