Екатеринбург, 17 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на празднование Дня города потратят 27 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета, сообщил начальник управления культуры города Илья Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

В День города, 20 августа екатеринбуржцев ждут концерты, спортивные мероприятия и световое шоу на Макаровском мосту. Для юных уральцев предусмотрены детское шоу и фотозоны. Празднование завершится салютом. Отметим, хедлайнерами Дня города стали Клава Кока, Александр Маршал и Олег Митяев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа в Екатеринбурге отметят 299-летие города. При этом было решено отказаться от массовых салютов. Вместо трёх в прошлом году, в этом запустят только один.