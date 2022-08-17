Краснодар, 17 августа, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовой «Газели» в Краснодарском крае на трассе «Курганинск — Армавир» погибли пять человек. Все они жители Карачаево-Черкесии.

Мвд.рф Авария

В пресс-службе краевого управления МВД сообщили, что «жертвами ДТП стали 21-летний водитель «Приоры», 43-летний пассажир, а также трое детей — возраст которых один год, шесть и 16 лет».

«Все они из одной семьи — жители села Чапаевское в Карачаево-Черкесии», — пишут «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла рано утром 16 августа в Курганинском районе Краснодарского края. Водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой «Газелью». В результате погибли пять человек, находившихся в легковом автомобиле.