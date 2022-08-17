Херсон, Украина, , 13:12 — REGNUM На сегодняшний день в правительствах Херсонской и Запорожской областей ведётся подготовка к новым назначениям. Об этом 17 августа сообщил популярный российско-украинский блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале.

Херсон Иван Шилов, ИА REGNUM

«По моим данным, в правительствах Херсонской и Запорожской областей планируются новые назначения. Российские управленцы продолжают заходить в органы власти освобождённых территорий», — написал он.

Также блогер уточнил, что первым заместителем главы области по безопасности станет назначен Алексей Катериничев, который является выходцем из ФСБ с огромным опытом в этой сфере.

Кроме Подоляка добавил, что заместителем председателя правительства — министром промышленности Херсонской области станет молодой Семен Машкауцан, который, несмотря на молодой возраст, уже имеет солидный руководящий опыт, занимая на данный момент пост директора Департамента металлургии и материалов в Минпромторге РФ, и также обладающий престижным образованием.

При этом он указал, что министром финансов в правительстве Херсонской области станет Евгений Немтинов, который родился в посёлке Зеленодольск Днепропетровской области Украинской ССР и всю жизнь прожил на Украине, однако не смирился с её захватом неонацистским киевским режимом.

«Прошел путь от заведующего отделом бухгалтерского учета доходов и расходов до начальника управления учета и отчетности министерства финансов Республики Крым, где трудился до недавнего времени», — пояснил Подоляка.

Помимо того, он также указал, что заместителем председателя совета министров Запорожской области по социальным вопросам будет назначен Алексей Лысов, который прошёл трудовой путь от специалиста в региональном правительстве до высокопоставленного сотрудника Администрации президента РФ; председателем избирательной комиссии Запорожской области была избрана бывший украинский политик и журналист Галина Катющенко, работавшая в «Партии регионов» и в «Оппозиционном блоке», и также не поддерживавшая киевский режим; а заместителем министра труда и социальной политики назначат Евгения Маркелова, который является опытным управленцем, всю жизнь проработавшим в органах власти на Юге России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первым вузом на освобождённых от киевских боевиков территориях, который получил аккредитацию России с правом на выдачу дипломов российского образца, стал Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко.