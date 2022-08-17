Воронеж, , 13:12 — REGNUM Проверку в связи с сообщениями об обрушении потолка в жилом доме на улице Машиностроителей в Воронеже начали следственные органы, сообщили 17 августа в СУ СКР по Воронежской области.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Об инциденте сообщили СМИ. Местные жители рассказали, что дом, по их словам, достаточно ветхий, не был признан аварийным, хотя жить там опасно.

«Следователями СК будет выполнен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикациях», — уточнили в СК.

Следователи намерены дать оценку действиям управляющей компании и должностных лиц муниципальных органов власти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омске произошло обрушение части многоквартирного жилого дома.