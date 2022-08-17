Москва, , 13:11 — REGNUM Решение отказаться от выступлений за сборную Латвии по художественной гимнастике приняла Елизавета Полстяная. Об этом 17 августа сообщает ТАСС.

Отказ 마 법사

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латвийская федерация гимнастики разрешила Полстяной выступать за страну на международных соревнованиях, но за свой счёт.

Полстяная написала письмо президенту Латвийской федерации гимнастики Евгению Сапроненко.

В письме 19-летняя гимнастка отметила, что тренировочный процесс был сорван, и подчеркнула, что не может позволить себе выступать на чемпионате мира неподготовленной.

Кроме того, по её словам, требования Латвийского олимпийского союза и решение Латвийской федерации гимнастики об отстранении от соревнований повлияли на её психологическое состояние.

Также она написала, что лишение финансирования не было причиной отказа, поскольку на протяжении карьеры её полностью финансировала её семья.

«В связи с вышеуказанными обстоятельствами, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания, я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», — резюмировала гимнастка.

Напомним, ранее Полстяная, которая имеет российское гражданство, выступала за Латвию. Она занимала призовые места на этапах Кубка мира.

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