Кострома, , 13:40 — REGNUM В костромские учреждения продолжают поступать сообщения о минировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Росгвардии по Костромской области.

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К 35 социальным, торговым и транспортным объектам, получившим сообщения днём 16 августа, прибавилось ещё 44 учреждения. При этом последние 5 сигналов поступили 17 августа.

Большинство из них, за исключением одного, были отправлены по электронной почте. На момент написания материала Росгвардия проверила 55 объектов, ни в одном из зданий не было обнаружено взрывных устройств. Закончить обследование остальных учреждений планируется до конца дня.

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