Нижний Новгород, 17 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Задымление из-за крупных пожаров наблюдается в девяти муниципалитетах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области Самолет на пожаре в заповеднике

Так, дым добрался до Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, Чкаловска, а также Семеновского, Сокольского, Ковернинского, Воскресенского и Балахнинского районов.

В Нижнем Новгороде, на Бору и поселке Кузмияр Воротынского района проводили забор проб. «По результатам превышение загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано», — подчеркнули в управлении.

Сейчас продолжается ликвидация лесного пожара в Воротынском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным областного минлесхоза на 16 августа, площадь лесного пожара в Воротынском районе увеличилась до 2,8 тыс. гектаров, из которых 920 гектаров являются болотом. Возгорание возникло на месте горельников 2010 года. Ближайший к пожару населенный пункт находится на расстоянии 22 км.

Накануне практически на всей территории Нижнего Новгорода жители ощущали запах гари и наблюдали смог. По данным управления МЧС, задымление возникло в связи с изменением направления ветра — воздушные массы движутся со стороны Воротынского района, а также со стороны пожара, который произошел 16 августа на одном из борских складов.

Читайте также: Смог окутал Нижний Новгород из-за крупных пожаров в регионе