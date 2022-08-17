Иркутск, 17 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 17 августа известило о восстановлении электроснабжения во всех населённых пунктах региона после прохождения грозового фронта.

Гроза

В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (гроз, дождей, порывов ветра до 24 м/с) 15 августа на территории Иркутской области произошли отключения локального, кратковременного, аварийного характера, а также вызванные сработкой автоматической защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, такое наблюдались в 11 муниципальных образованиях 122 населенных пунктов.

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