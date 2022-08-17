Москва, , 13:08 — REGNUM Прогноз Минэкономразвития по российской экономике вполне реалистичный, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Минэкономразвития с мая оптимистично снижает прогнозы сокращения российской экономики. В марте прогнозировались потери ВВП в размере 12,4%, в мае сжатие российской экономике в текущем году оценивалось в размере 7,8%.

Сегодня эти цифры сократились до 4,2%. Прогноз вполне реалистичный и оптимистичный одновременно, поскольку на фоне геоэкономической напряженности внешнеторговая деятельность России с западными партнерами существенно переформатирована и одновременно выстраиваются новые связи с другими странами мира.

Нужно отметить, что инфляция и угроза рецессии стала реальностью практически во всех высокоразвитых странах мира. Однако структуру экономики России и западных стран по-прежнему существенно различаются. Экономический рост также сдерживается и низкой производительностью труда.

В России по-прежнему нужно фундаментально развивать отрасли экономики с высокой добавленной стоимостью, к нем относятся финтех и ИТ, услуги, энергоемкие вычисления и майнинг, транспорт и логистика, туризм, очень важно обратить внимание на территориальное развитие и поддержку института семьи.

Накопленные финансовые резервы сегодня следовало подчинить не бюджетному правилу, а приливу в экономическое развитие России.

Крупные инфраструктурные проекты ждут своего часа, а если бы они были реализованы ранее, хотя бы 3-5 лет назад, уже обеспечивали бы серьезную экономическую отдачу. В оптимистичном сценарии экономики России может снизиться на 1-3%, а в следующем вернуться к росту», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития улучшило прогнозы по ключевым показателям российской экономике. В 2024 и 2025 годах министерство ждет роста экономики на 3,7% и 2,6% соответственно.

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