Омск, , 13:08 — REGNUM В новом учебном году в Омске в первый класс пойдут 16 145 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в мэрии города.

Первоклассники первого сентября перед торжественной линейкой Дарья Драй © ИА REGNUM

В пятый класс зачислены 13 967 детей, в десятый — 5136 обучающихся. В 56 школах ещё есть свободные места в первых классах.

По данным мэрии, в 2022 году на ремонт 117 школ и 126 детских садов было выделено 214,1 млн рублей.

Добавим, в целом по Омской области на сегодняшний день приёмку прошли 98% образовательных организаций, оформляются акты готовности к началу учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Сургута (ХМАО) в этом году откроется 30 первых классов.

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