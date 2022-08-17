Лос-Анджелес, США, , 13:07 — REGNUM Рэперы Eminem, Dr. Dre и Snoop Dogg могут готовить к выходу совместный трек. Об этом 17 августа пишет Hollywood Life.

Eminem Кадр из клипа GNAT

Как отмечает издание, музыканты намекнули на совместную работу в своих соцсетях. Они опубликовали фото из студии звукозаписи, которое подписали: «Просто несколько бро вместе тусуются».

Ранее Snoop Dogg подтвердил информацию о работе с Dr. Dre. Он сообщил, что они вместе «кое-что придумывают».

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