Липецк, 17 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Липецкой области 17 августа выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

Госпитализированы за сутки 13 человек. Всего зарегистрировано 155 тыс. 917 случаев заражения.

За весь период наблюдения 150 тыс. 113 человек выписаны, в том числе 55 — за последние сутки.

За весь период скончались 3814 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.