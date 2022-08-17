Чебоксары, , 13:06 — REGNUM В Чувашии нет очередных летальных исходов от ковида, но при этом значительно возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации на 17 августа, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 84 069 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 16 августа выявлено 182 носителя коронавируса, в то время как 15 августа заболели ковидом 157. Таким образом, суточный рост составил почти 16%.

Вылечились от ковида 78 516 жителей, в том числе 16 августа выписаны 110 пациентов, 15 августа победили коронавирус 102 человека. Доля выздоровевших составляет 93,4%.

Количество госпитализация в ковид-больницы снизилось: если 15 августа направлены на стационарное лечение 34 пациента, то 16 августа — 22.

Новых летальных исходов от ковида в Чувашии нет. Напомним, что в республике жертвами пандемии стали 4659 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее минздрав Чувашии поручил медицинскому сообществу усилить работу по диспансеризации населения.