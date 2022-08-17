Ефремов, Тульская область, , 13:04 — REGNUM Нетрезвый мужчина напал с ножом на 15-летнюю девушку в городе Ефремов Тульской области, сообщили 17 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Хулиган что-то замыслил Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР

По версии следствия, вечером 15 августа подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал преследовать проходившую по улице компанию подростков. При этом мужчина размахивал ножом и причинил 15-летней девушке поверхностную резаную рану туловища. Девушке оказали помощь врачи, угрозы её жизни и здоровью нет.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.