Иркутск, , 13:01 — REGNUM В Иркутской области до 2033 года планируется создать более 47 тысяч новых рабочих мест, сообщает 17 августа телеграм-канал правительства региона. Отмечается при этом, что высокая потребность в кадрах заявлена в добыче полезных ископаемых, образовании, гостиничной деятельности и общепите, строительстве, обрабатывающих производствах, здравоохранении и соцуслугах.

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Исследования потребности экономики и соцсферы Приангарья в кадрах на 12-летний период привел минтруд региона. Согласно прогнозу, общая потребность организаций в работниках составит 293 тыс. человек, из них 47,2 тыс. человек — на новые рабочие места.

«Проведение мониторинга рынка труда, на предмет перспективной потребности в специалистах, важная часть кадровой политики. Он необходим для выстраивания профориентационной работы с молодежью, эффективной подготовки в системе профессионального образования. Прогноз помогает ориентироваться на новые направления обучения специалистов под нужды экономики Иркутской области», — пояснил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2022 года более трёх тысяч жителей Иркутской области приняли участие в мероприятиях, направленных на поддержку рынка труда.

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