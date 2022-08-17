Пермь, , 12:59 — REGNUM В Перми силовики пресекли деятельность порностудии. Задержаны двое организаторов, сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Обыск RobillardMichel

Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконные изготовление в целях распространения, либо распространение порнографических материалов, с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»»).

По версии следствия, двое мужчин организовали в подвале жилого дома студию из 11 комнат. В них осуществлялось изготовление и распространение через web-портал порнографических материалов. Доход оценили в 50 млн рублей.

К видеосъемкам привлекли не менее 100 девушек. Моделей подыскивали с помощью объявления о наборе web-моделей на интернет-сайте студии. Порностудия работала постоянно в 2021–2022 годы. Производилась запись готового контента, а также велась онлайн трансляция WebCam, в ходе которой на счета злоумышленников поступала оплата в виде донатов.

В студии прошли обыски. Изъято компьютерное оборудование, денежные средства, бухгалтерская документация. Решается вопрос о заключении двух задержанных мужчин под стражу.