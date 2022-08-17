Донецк, 17 августа, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Обстрел киевской армией пивзавода в Донецке нанёс серьезный ущерб экосистеме Ботанического сада Донецкой республики, сообщил 17 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Как сообщалось ранее, вечером 10 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака.

«В момент утечки концентрация превысила норму в воздухе в 400 раз. Аммиак попал в большой ставок ботанического сада. Сейчас его концентрация в воде превышает предельно допустимую норму в 50 раз», — отметил военкор.

Вымерла вся экосистема ставка, в том числе рыбы и водоплавающие, и только падение уровня воды из-за жары не позволило проблеме распространиться на другие ставки, добавил Руденко.

Подобные действия должны квалифицироваться как экоцид, полагает военкор.