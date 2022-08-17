Ставрополь, , 12:57 — REGNUM В Ставропольском крае участниками программы туристического кешбэка являются 125 гостиниц. С начала действия данной программы мест размещения туристов в регионе с возможностью вернуть им до 20% стало почти вдвое больше, сообщили в краевом управлении по информполитике.

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«Если в 2020 году участвовали 69 организаций в сфере туризма, то в 2021 году — уже 101, а в 2022 году — 125. Уверен, это позитивно отразится на привлекательности наших курортов среди отдыхающих и развитии туристической отрасли края», — цитирует пресс-служба главу минтуризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александра Сысоева.

По его словам, регион вошел в десятку самых популярных направлений туризма в России в 2022 году и благодаря программе туристического кешбэка в том числе, а в Северо-Кавказском округе Ставрополье лидирует в этом направлении.