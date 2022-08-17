Кишинёв, , 12:56 — REGNUM Партия социалистов Молдавии выступает категорически против приватизации государственной почтовой сети Posta Moldovei. Заявление было обнародовано на сайте данной политической силы.

Почта Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Власти объясняют это необходимости провести модернизацию предприятия, но в ПСРМ этому не верят.

«Мантры о необходимости либерализации экономики, о том, что всем должен управлять свободный рынок, мы слышим на протяжении более чем 30 лет. И как результат, на протяжении всего этого времени государство теряло целые отрасли в интересах «прихватизаторов», а население оказывается беспомощным в мире чистогана», — заявили в партии.

Авторы обращения отметили, что перед пандемией коронавируса провели реформу государственных лабораторий, из-за чего значительно выросла стоимость их услуг. После приватизации почтовой сети также ожидается подорожание её услуг.

«Участие иностранного инвестиционного банка в проекте «модернизации» Posta Moldovei свидетельствует об интересе этой финансовой структуры в отношении дальнейшей судьбы госпредприятия», — говорится в сообщении.

«Социалисты» считают, что правящая партия «Действие и солидарность» хочет «разбазарить» государственную собственность.