Иркутск, , 12:55 — REGNUM Иркутские манеры, вероятно, не обрадованы новыми тарифами на электричество. По данным территориальной службы по тарифам, со второго полугодия 2022 года для городского население тариф составит1,30 руб./кВтч, для сельского — 0,91 руб./кВтч.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Известие прокомментировал председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев:

«Вопрос дифференциации тарифов на электроэнергию для населения поднимали неоднократно энергетики, и каждый раз губернатор области и лично я с представителями службы по тарифам это предложение отклоняли, подчеркивая возможность увеличения тарифов только на процент инфляции.

Новые методические указания по дифференциации тарифов на электроэнергию вступили в силу только 6 августа и носят рекомендательный характер. С серыми майнерами нужно бороться не путем запрета, а путем предоставления инфраструктурных площадок для легализации их деятельности. Возможно, кто-то хочет использовать эту тему в выборных кампаниях, ведь всем известно, что вопрос тарифов очень важен для населения».

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область лидирует по энергопотреблению среди регионов Сибири. За первое полугодие 2022 года в регионе израсходовали 32 578 млн кВт∙ч. Это на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и является первым показателем среди регионов Сибири.

Ранее сами энергетики заявили о том, что в 2021 году (по сравнению с 2020 годом) из-за «серого» майнинга произошел четырехкратный рост потребления электроэнергии населением.

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