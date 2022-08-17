Салехард, 17 августа 2022, 12:55 — REGNUM На Ямале за сутки на 17 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали пятерых человек, по выздоровлении выписали 57. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 17 августа 58 заражённых коронавирусом ямальца, на восемь человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии на Ямале на 17 августа выявлено 138 664 случая заражения коронавирусом, выздоровели 136 757 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).
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