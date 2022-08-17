Салехард, , 12:55 — REGNUM На Ямале за сутки на 17 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали пятерых человек, по выздоровлении выписали 57. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 17 августа 58 заражённых коронавирусом ямальца, на восемь человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 17 августа выявлено 138 664 случая заражения коронавирусом, выздоровели 136 757 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале коронавирус выявили ещё у 66 человек