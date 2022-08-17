Салехард, 17 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 17 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали пятерых человек, по выздоровлении выписали 57. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 17 августа 58 заражённых коронавирусом ямальца, на восемь человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 17 августа выявлено 138 664 случая заражения коронавирусом, выздоровели 136 757 человек, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).