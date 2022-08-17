Пекин, 17 августа, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Китайские власти высоко ценят заявления президента России Владимира Путина о том, что визит на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси являлся хорошо спланированной провокацией. Об этом 17 августа заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

«Китай высоко ценит позицию, которую высказал президент России Владимир Путин», — сказал он, комментируя заявления российского лидера.

Также Ван Вэньбинь указал, что с момента приезда Пелоси на Тайвань свыше 170 странами мира было выражено справедливое мнение на эту тему, также они подтвердили свою приверженность принципу «одного Китая» и поддержали усилия Пекина, предпринимаемые для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности КНР.

«Недавние высказывания президента Путина, которые вы упомянули, являются воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России, а также проявлением последовательной и твердой взаимной поддержки двух стран по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон», — уточнил китайский дипломат.

Кроме того, он отметил, что Китай готов и далее работать совместно с мировым сообществом, защищая цели и принципы Устава ООН, а также мир и стабильность, как в регионе, так и во всём мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Китая в США заявил, что Китай справляется с «серьезными последствиями» крайне провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, призвав США извлечь из этого уроки и прекратить свои слова и действия, которые могут привести к эскалации напряженности