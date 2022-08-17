Москва, , 12:52 — REGNUM Более половины жителей России (60%) считают, что детей-сирот нельзя отдавать на усыновление иностранным гражданам, даже если дети останутся в детских домах. Выступают против 32%, по их мнению — это шанс обрести семью, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Помощь детям сиротам Дарья Антонова © ИА REGNUM

Одобряют «Закон Димы Яковлева» (напомним, двухлетний усыновленный мальчик из России Дима Яковлев погиб по вине усыновившего его гражданина США) 67% опрошенных. Но при этом 75% не знают, какие последствия есть у данного закона.

Возможный новый законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран находит поддержку у 63% респондентов. Против высказываются 21%, безразличны к подобной инициативе 11%.

Опрос по телефону проведён 9 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый «закон Димы Яковлева» может быть пересмотрен депутатами Госдумы в ходе осенней сессии.

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