Москва, 17 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Более половины жителей России (60%) считают, что детей-сирот нельзя отдавать на усыновление иностранным гражданам, даже если дети останутся в детских домах. Выступают против 32%, по их мнению — это шанс обрести семью, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Помощь детям сиротам

Одобряют «Закон Димы Яковлева» (напомним, двухлетний усыновленный мальчик из России Дима Яковлев погиб по вине усыновившего его гражданина США) 67% опрошенных. Но при этом 75% не знают, какие последствия есть у данного закона.

Возможный новый законопроект о запрете усыновления и передачи под опеку детей-сирот из России гражданам недружественных стран находит поддержку у 63% респондентов. Против высказываются 21%, безразличны к подобной инициативе 11%.

Опрос по телефону проведён 9 августа 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый «закон Димы Яковлева» может быть пересмотрен депутатами Госдумы в ходе осенней сессии.

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