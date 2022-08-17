Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Специалист назвал меры борьбы с размножением сине-зелёных водорослей в Финском заливе, из-за которых вода в заливе стала ярко зелёной. Об этом рассказал 17 августа директор Института исследований континентальных водных объектов Российского государственного гидрометеорологического университета Шамиль Поздняков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вид на Финский залив и мост ЗСД Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это прежде всего ультразвуковые методы, но это борьба с последствиями. Для того, чтобы бороться с причинами возникновения, нужно, конечно, уменьшать антропогенную нагрузку», — отметил Поздняков.

Он добавил, что в последнее время в этом плане есть определённый прогресс. Методы регулирования поступления биогенных элементов отрабатываются. Институт исследований континентальных водных объектов плотно работает с администрацией Ленобласти. В рамках такого сотрудничества сформирован научный коллектив из профильных специалистов с учеными степенями.

«У нас тесный контакт с комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга, — добавил эксперт. — Если это удастся реализовать в ближайшее время, фактически это будет первый пилотный проект по внедрению такой масштабной разработки этих методов регулирования цветения в Российской Федерации».

Напомним, что береговая линия Финского залива стала зеленой из-за размножения сине-зелёных водорослей. Сейчас происходит процесс их отмирания, купание в такой воде может привести к отравлению, кожным проблемам и даже к летальному исходу.

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