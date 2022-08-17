Санкт-Петербург, 17 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Специалист назвал меры борьбы с размножением сине-зелёных водорослей в Финском заливе, из-за которых вода в заливе стала ярко зелёной. Об этом рассказал 17 августа директор Института исследований континентальных водных объектов Российского государственного гидрометеорологического университета Шамиль Поздняков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Финский залив и мост ЗСД

«Это прежде всего ультразвуковые методы, но это борьба с последствиями. Для того, чтобы бороться с причинами возникновения, нужно, конечно, уменьшать антропогенную нагрузку», — отметил Поздняков.

Он добавил, что в последнее время в этом плане есть определённый прогресс. Методы регулирования поступления биогенных элементов отрабатываются. Институт исследований континентальных водных объектов плотно работает с администрацией Ленобласти. В рамках такого сотрудничества сформирован научный коллектив из профильных специалистов с учеными степенями.

«У нас тесный контакт с комитетом по природопользованию Санкт-Петербурга, — добавил эксперт. — Если это удастся реализовать в ближайшее время, фактически это будет первый пилотный проект по внедрению такой масштабной разработки этих методов регулирования цветения в Российской Федерации».

Напомним, что береговая линия Финского залива стала зеленой из-за размножения сине-зелёных водорослей. Сейчас происходит процесс их отмирания, купание в такой воде может привести к отравлению, кожным проблемам и даже к летальному исходу.