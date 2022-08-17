Херсон, 17 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Для того чтобы ускорить формирование лояльности населения освобожденных территорий Украины, нужны не пропагандисты, а экономисты, написал 17 августа в своем телеграм-канале командир донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Люди словам больше не верят — верят делам. Когда заходят комбайны и помогают убирать урожай — верят. Когда урожай скупается по цене, близкой к рыночной, а не за бесценок — верят. Когда кормят разговорами о будущей счастливой жизни — не верят», — отметил Ходаковский.

Обыватели плывут по течению, приспосабливаются к окружающей действительности, сейчас им нужно помочь выжить, а далее — выстроить долгосрочную программу по ликвидации последствий украинизации этих земель, полагает Ходаковский.

«Параллельно с этим Украину нужно вытравить из самой России», — добавил комбат.