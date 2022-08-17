* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:50 — REGNUM Министерство обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило 17 августа, что мятежный командир движения маулави Мехди Муджахид был убит боевиками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает портал darivoa.com.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Официальный представитель министерства Инаятулла Хорезми разослал журналистам информационный бюллетень, в котором сообщил, что Мехди Муджахид, являвшийся «лидером повстанцев» уезда Балхаб провинции Сарпуль, был опознан членами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убит на границе Афганистана с Ираном.

Хорезми также сообщил, что Мехди Муджахид после «мятежа против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» вместе со своими людьми скрывался в горах, и когда он собирался бежать в Иран, был убит на пограничном пункте.

Маулави Мехди, бывший командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был этническим хазарейцем и мусульманином-шиитом, после 15 августа 2021 года был назначен начальником разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бамиан.

За несогласие с позицией руководства движения по ряду вопросов, включая образование девочек, был снят с должности, отправился в свой родной уезд Балхаб провинции Сарипуль и поднял мятеж против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Родственники Мехди Муджахида пока не прокомментировали заявление министерства обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о его смерти.

После недельных боёв между людьми Мехди Муджахида и отрядами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) министерство обороны направило подкрепления в несколько сот солдат и смогли взять под контроль все части этого уезда. В то же время, при занятии талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Балхаба, были опубликованы сообщения о том, что боевики «уничтожали мирных жителей» в этом районе.

Когда бои достигли своего пика, ряд международных организаций, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch, выразили обеспокоенность ситуацией в Балхабе и заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняли действия мести, в том числе «расстрелы» и «массовые расправы» над мирными жителями.

Но после публикации сообщений о жертвах среди мирного населения талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что боестолкновений в этом районе нет вообще, и что сообщения о жертвах среди мирного населения являются «совершенно ложными и далёкими от истины».

Недавно Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) объявило о перемещении тысяч людей, в том числе женщин и детей, и что усилия по оказанию им помощи продолжаются. По информации ООН, не менее 27 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам УКГВ, многие из этих семей бежали в горы и в провинцию Бамиан, и в настоящее время они находятся в ужасном положении.