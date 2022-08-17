Тюмень, 17 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировали 419 выздоровевших и 22 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 17 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 17 августа коронавирус выявили у 459 тюменцев. Это на 196 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 августа коронавирус выявили у 198 549 человек, выздоровели 191 300 пациентов, скончались 4340 (ни одного человека за сутки).