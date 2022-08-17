Абакан, 17 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 117 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 72 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

56 носителей коронавируса выявили в Абакане; 18 — в Саяногорске; девять — в Усть-Абаканском районе; по семь – в Алтайском, Бейском и Таштыпском районах; три – в Аскизском районе; по два – в Боградском районе и Черногорске. Также в Хакасии заболел один житель Красноярского края.

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 35 802 носителя коронавируса.

По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Хакасии подтверждено 89 612 случаев заражения, выздоровели 86 444 человека, скончались 2415 ковид-пациентов. За сутки в регионе госпитализированы шестеро заболевших (16 августа — 23).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в республике выявили 98 носителей коронавируса, выздоровели 29 человек.