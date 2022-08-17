Пхеньян, 17 августа, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 17 августа поздравительную телеграмму президенту Индонезии Джоко Видодо. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу и народ страны с 77-летием независимости Индонезии.

Он выразил уверенность в расширении и развитии двусторонних отношений, а также пожелал главе государства ещё больших успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи.

Читайте также: Пушилин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи