Пермь, , 12:45 — REGNUM В Перми вечером 16 августа в микрорайоне Кислотные дачи неизвестный устроил стрельбу. Ранение получила женщина. Информация об этом появилась в соцсети.

Стрельба из ружья Scott.af.mil

Злоумышленник стрелял якобы из ружья дробью в лесополосе за домами на улице Бушмакина. Женщина получила ранения в грудь, руку, бедро. В соцсети «В Контакте» опубликованы фото с места происшествия.

Паблик «Плохие новости Пермь» информирует о том, что женщина находится в больнице, за ее жизнь борются врачи. Поврежден автомобиль и стена многоквартирного дома.

Портал 59.ru отметил, что в правоохранительных органах подтвердил, что стрельба действительно была. О состоянии пострадавшей пермячки не известно.