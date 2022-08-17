Киев, , 12:45 — REGNUM Украина, видимо, подошла к пределу своих мобилизационных возможностей, отметил 16 августа авторы телеграм-канала «Милитарист», комментируя высказывания киевского министра обороны Алексея Резникова.

Министр обороны Украины Алексей Резников President.gov.ua

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Как сообщалось ранее, Резников заявил, что у ВСУ сейчас нет нужды в наращивании личного состава, и мобилизуют только специалистов отдельных специальностей.

По словам министра, ВСУ нужны «айтишники, связисты, артиллеристы»: «мы получаем продвинутое и более сложное вооружение натовского стандарта, и специалисты нужны такие, которые смогут быстро овладеть этими системами».

Киевские власти больше не могут призывать призывников в значительном количестве, а потому и маскируют это заявлениями, что больше им и не надо, полагают эксперты.