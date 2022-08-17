Якутск, 17 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Якутию. Глава правительства посетил IT-парк «Якутск», познакомился с разработчиками инновационных проектов, а также провел совещание по ликвидации последствий ЧС с участием регионов ДФО. Ленский клуб обсудил итоги и значение визита премьера в северную республику с директором Центра региональной политики РАНХиГС Владимиром Климановым. Эксперт считает, что приезд премьера в Якутию свидетельствует о достижениях республики в решении ряда региональных кризисов прошлого года.

пресс-служба правительства Якутии Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Якутии Айсен Николаев

«Визит премьер-министра в Якутию означает, что политический капитал Айсена Николаева растёт. В прошлом году было много критики в отношении руководства региона, связанной с массовыми пожарами, например. Местная власть смогла преодолеть проблемы и вывести республику на новые позиции», — пояснил ситуацию Владимир Климанов.

На совещании по предотвращению ЧС Михаил Мишустин поддержал предложение главы Якутии по увеличению штата парашютно-десантной службы в целях борьбы с пожарами, уточнив, что данная мера уже показала хорошие результаты в этом году (30 регионов сумели ликвидировать возгорания в первые сутки).

Эксперт также отметил, что «в настоящее время регионам крайне необходима диверсификация экономик». В этом смысле, развитие таких нетрадиционных для Дальнего Востока секторов, как креативные индустрии, является верным шагом главы республики и заслуживает поддержки федерального центра.

«Концентрация работы местных органов власти по развитию новых видов деятельности в сложных климатических и логистических условиях республики — это то, что заслуживает одобрение и поддержку действий руководства Якутии», — прокомментировал Владимир Викторович.