Уфа, 17 августа, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Тарифы на коммунальные услуги в июле 2022 года стали дороже в среднем на 3,9% в сравнении с июлем 2021 года в Башкирии. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба Башстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за ЖКХ

Сообщается, что в июле текущего года по сравнению с июлем 2021 года тарифы за отопление повысились на 3,9%, за водоотведение — на 2,9%, за горячее и холодное водоснабжение — на 4 — 4,4%, сетевой газ подорожал на 3%, снабжение электроэнергией — на 5,2%.

Отмечается, что в регионе в сравнении в июлем прошлого года на 16% выросла стоимость проезда на городском электрическом транспорте, билеты на самолет (экономический класс) подорожали на 19%. Было зафиксировано повышение цен билетов в кинотеатры (на 10,6%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снизились цены на холодильники и изделия из золота.