Вологда, , 12:41 — REGNUM В Вологодской области возобновят действие масочного режима в общественных местах. Об этом заявил председателя регионального правительства Эдуард Зайнак.

Масочный режим в кафе Полина Серова © ИА REGNUM

«Главам муниципалитетов необходимо организовать информирование населения о необходимости проведения иммунизации и осуществлять мониторинг ситуации. Организовать соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. В первую очередь масочный режим должны соблюдать люди пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями», — отметил чиновник.

Пока ограничительная мера носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендовал возобновить масочный режим в ряде регионов РФ.