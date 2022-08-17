Вологда, 17 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Вологодской области возобновят действие масочного режима в общественных местах. Об этом заявил председателя регионального правительства Эдуард Зайнак.

Полина Серова ИА REGNUM Масочный режим в кафе

«Главам муниципалитетов необходимо организовать информирование населения о необходимости проведения иммунизации и осуществлять мониторинг ситуации. Организовать соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. В первую очередь масочный режим должны соблюдать люди пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями», — отметил чиновник.

Пока ограничительная мера носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендовал возобновить масочный режим в ряде регионов РФ.