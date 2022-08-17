Масочный режим вернулся в Вологодскую область
Вологда, 17 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Вологодской области возобновят действие масочного режима в общественных местах. Об этом заявил председателя регионального правительства Эдуард Зайнак.
Полина Серова ИА REGNUM
Масочный режим в кафе
«Главам муниципалитетов необходимо организовать информирование населения о необходимости проведения иммунизации и осуществлять мониторинг ситуации. Организовать соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. В первую очередь масочный режим должны соблюдать люди пожилого возраста и лица с хроническими заболеваниями», — отметил чиновник.
Пока ограничительная мера носит рекомендательный характер.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор рекомендовал возобновить масочный режим в ряде регионов РФ.