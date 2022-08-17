Ереван, , 12:41 — REGNUM Посольство России в Ереване направило ноту в Министерство иностранных дел Армении из-за антироссийских вбросов в местных СМИ. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к трагедии, произошедшей 14 августа на территории торгового центра «Сурмалу», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что посольство рассматривает это как прямую провокацию со стороны политических сил, нацеленную на подрыв отношений двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 августа, когда произошёл взрыв в «Сурмалу», на месте ЧП нашли 16 погибших из которых один остаётся неопознанным. Также два человека числятся пропавшими без вести. Семь пострадавших остаются в больницах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении начались дни траура по погибшим при взрыве ТЦ в Ереване