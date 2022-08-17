Ереван, 17 августа 2022, 12:41 — REGNUM Посольство России в Ереване направило ноту в Министерство иностранных дел Армении из-за антироссийских вбросов в местных СМИ. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.
Отмечается, что посольство рассматривает это как прямую провокацию со стороны политических сил, нацеленную на подрыв отношений двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, с 14 августа, когда произошёл взрыв в «Сурмалу», на месте ЧП нашли 16 погибших из которых один остаётся неопознанным. Также два человека числятся пропавшими без вести. Семь пострадавших остаются в больницах.
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